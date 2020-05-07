شكرا لقرائتكم خالد عبدالعزيز : لابد من وجود لوائح متنوعة لكل اتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترح المهندس خالد عبدالعزيز وزير الرياضة السابق إقامة لوائح متخصصة لكل إتحاد رياضى مصرى ويعتمد ذلك في قانون الرياضة وتحدث عبدالعزيز فى تصريحات لبرنامج "النجوم فى رمضان" عبر إذاعة الشباب والرياضة والذى تقدمه نجلاء عبد البر حول قانون الرياضة الذى تم اعتماده أثناء قيادة دفة الوزارة قائلا أنه حمى مجالس إدارات الأندية من الحل المتكرر بحيث تكون عمومية النادي هي المتحكم الأول والأخير في قياداتها

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