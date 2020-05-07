شكرا لقرائتكم رئيس ليون: قرار ألمانيا يؤكد إمكانية استئناف الدوري الفرنسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال جان ميشيل أولاس رئيس أولمبيك ليون يوم الخميس، إن خطة ألمانيا لاستئناف دوري الدرجة الأولى لكرة القدم تعطي أملا بأن فرنسا لا يزال بوسعها استكمال الموسم المتوقف.

وأعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم انتهاء الموسم الأسبوع الماضي مع تبقي عشر جولات، ومنحت اللقب إلى باريس سان جيرمان وتركت ليون خارج المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية الموسم المقبل.

وقال أولاس هذا الأسبوع إن النادي خسر فرصة كبيرة وحذر من أنه سيطالب بتعويضات بملايين اليوروهات من جهات لم يحددها.

ويوم الأربعاء، قالت رابطة الدوري الألماني إنها تخطط لاستئناف الموسم في 15 مايو أيار لتصبح أول بطولة دوري كبيرة في أوروبا تنطلق من جديد بعد التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد.

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وأبلغ أولاس صحيفة ليكيب الفرنسية الرياضية اليومية : علمت بأن التدريبات استؤنفت في حوالي عشر دول أوروبية. إذا طبقنا نظامنا، كان من المحتمل أن نتمكن من استكمال الموسم. نحن في مسار خاطئ لكن الوقت ليس متأخرا للتفكير. في شيء محكم.

وأضاف أولاس :هناك أمل طالما هناك حياة. قرار ألمانيا خطوة مهمة للغاية بالنسبة لكل الناس الذين كان مبررهم في التوقف هو أن كل بطولات الدوري الأخرى توقفت.

وبعد إنهاء الموسم في المركز السابع، يجب على ليون الفوز بكأس رابطة الدوري الفرنسي أو دوري أبطال أوروبا لكي يحصل على مكان في المسابقات الأوروبية الموسم المقبل، وتأجل نهائي كأس رابطة الدوري ضد باريس سان جيرمان لأجل غير مسمى.

وتأمل بطولات الدوري في إسبانيا وإيطاليا وإنجلترا أن تستأنف نشاطها، لكن لم تعلن بعد عن تواريخ العودة.