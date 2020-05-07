موتو جي بي: خيريز تتقدم باقتراح لتنظيم سباقين في يوليو

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وافقت الحكومة الإقليمية في الأندلس مع مجلس بلدية خيريز دي لا فرونتيرا وشركة "دورنا سبورتس" المالكة لحقوق بطولة العالم للدراجات النارية، على التقدم باقتراح الى الحكومة الإسبانية من أجل أن تحتضن حلبة "خيريز-أنخل نييتو" مرحلتين في يوليو.

وتصب هذه المساعي في إطار محاولة إنقاذ الموسم الذي تأثر بتفشي فيروس كورونا المستجد حيث أرجئت أو ألغيت جميع السباقات التي كانت مقررة منذ مارس.

وكان من المقرر أن تنطلق البطولة في الثامن من مارس بجائزة قطر الكبرى، لكن حلبة لوسيل احتضنت فقط سباقي فئتي موتو 2 وموتو 3 بعدما قرر الاتحاد الدولي للدراجات النارية إلغاء سباق الفئة الأولى "موتو جي بي" بسبب فيروس "كوفيد-19" والقيود التي كان قد بدأ بفرضها في حينه على حركة السفر.

كما ألغيت سباقات المانيا وهولندا وفنلندا المقررة في يونيو ويوليو المقبلين، فيما أرجئت سباقات تايلاند والولايات المتحدة والأرجنتين وإسبانيا وفرنسا وايطاليا وكاتالونيا، ما جعل جائزة تشيكيا على حلبة برنو الموعد المبدئي الجديد لانطلاق الموسم في 9 أغسطس.

لكن يبدو أن جائزة إسبانيا ستغير هذا الموعد بعد اقتراح استضافة خيريز لسباقين في يوليو إثر اجتماع عبر تقنية الاتصال بالفيديو بين نائب رئيس الحكومة الإقليمية في الأندلس خوان أنتونيو مارين، رئيس بلدية خيريز دي لا فرونتيرا مامن سانشيز دياز، والمدير التنفيذي لـ"دورنا" كارميلو ايسبيليتا.

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واتفق الثلاثة بحسب "دورنا" على تقديم اقتراح الى الحكومة الإسبانية لتنظيم سباقين على حلبة خيريز في 19 و26 تموز/يوليو.

كما تم اقتراح استضافة الحلبة لسباق في بطولة العالم لفئة "سوبر بايك" في الثاني من أغسطس.

وبمجرد الحصول على إذن الحكومة الإسبانية، سيتم رفع الاقتراح الى الاتحاد الدولي للدراجات النارية "في أي أم" لكي يعيد جدولة روزنامة الموسم.

وكان من المفترض أن تقام جائزة إسبانيا الأحد المنصرم، لكنها ستصبح الآن، في حال الموافقة على الاقتراح، المرحلة الافتتاحية للموسم على أن يحمل السباق الثاني الذي سيقام بعدها باسبوع، تسمية جائزة الأندلس الكبرى.

ويرتفع بذلك عدد السباقات التي تحتضنها إسبانيا مبدئيا هذا الموسم الى خمسة، إذ تضاف جائزة الأندلس الى سباقات إسبانيا وآراغون (27 سبتمبر مبدئيا) وفالنسيا (29 نوفمبر) وكاتالونيا (كان مقررا في 7 يونيو).