الكشف عن مواعيد الجولات المتبقية بالدوري الألماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حسمت رابطة الدوري الألماني الجدل حول موقف مسابقة "البوندسليجا" بعد توقف دام ما يقرب من شهرين بسبب انتشار فيروس وباء كورونا المستجد (كوفيد 19).

الحكومة الألمانية أعطت الضوء الأخضر على استئناف المسابقة مرة أخرى، لتقرر الرابطة بعد ذلك عودة البطولة في 16 من الشهر الجاري.

عودة الدوري الألماني ستكون بداية من الجولة 26 والتي ستشهد لقاء ديربي "الرور" بين بوروسيا دورتموند وشالكة.

البطولة قبل توقفها كانت تشهد منافسة شرسة بين بايرن ميونيخ حيث يتصدر الفريق البافاري الترتيب بـ55 نقطة بفارق أربع نقاط عن بوروسيا دورتموند، في المقابل يحتل لايبزيج الترتيب الثالث برصيد 50 نقطة متفوقًا بنقطة عن بوروسيا مونشنجلادباخ رابع الترتيب.

وبحسب ما أعلنته رابطة الدوري الألماني، فإن البطولة ستعود في 16 الشهر الجاري على أن تنتهي في 27 من يونيو المقبل.

وستشهد البطولة إقامة تسع جولات في 42 يومًا، وهذا ما سوف نستعرضه في السطور التالية بالمواعيد:

- الجولة 26 .. (ستنطلق في 16 مايو وتنتهي 18 مايو).

- الجولة 27 .. (ستنطلق 22 مايو وتنتهي 24 مايو).

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- الجولة 28 .. (ستنطلق 26 مايو وتنتهي 27).

- الجولة 29 .. (ستنطلق 29 مايو وتنتهي 1 يونيو).

- الجولة 30 .. (ستنطلق 5 يونيو وتنتهي 8 يونيو).

- الجولة 31 .. (ستنطلق 12 يونيو وتنتهي 14 يونيو).

- الجولة 32 .. (ستنطلق 16 يونيو وتنتهي 17 يونيو).

- الجولة 33 .. (ستنطلق 20 يونيو وتنتهي في نفس اليوم).

- الجولة 34 .. (ستنطلق في 27 يونيو وتنتهي في نفس اليوم).