مرتضى لعباس: التاريخ لن يذكرك.. وليس لك صفة للحديث عن موقف الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:

انتقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، التصريحات التي أدلى بها ممدوح عباس رئيس القلعة البيضاء السابق بشن استئناف بطولة الدوري المصري (دوري we).

وقال مرتضى في تصريحات صحفية إن عباس ليس له أي صفة أو صلة بنادي الزمالك -بعد شطب عضويته- فكيف يتحدث عن موقف بطولة الدوري.

وأكد رئيس الزمالك في تصريحاته أن عباس دمّر النادي خلال فترة تواجده بالنادي بعد مجيئه عن طريق الانتخابات المزورة وهو ما أقرت به المحكمة الادارية العليا.

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كما أشار مرتضى إلى أنه حصل على حكم قضائي بحل المجلس الذي جاء بالتزوير، ولكنه تنازل حرصا على استقرار النادي ورغم ذلك توجه عباس لرفع دعوى قضائية لاحتساب المده التي تم تعيين المستشار جلال إبراهيم بها وأبلغته المحكمة أنه جاء بالتزوير وليس له مده لاحتسابها وأن تنازل مرتضي لا يعنى الغاء الحكم الصادر بتزوير الانتخابات.

وأضاف منصور بأن ممدوح عباس تم تعيينه رئيسا في صفقة مشبوهة، في عهد حسن صقر قائلا: "أنت لم تكن رئيسا للنادي بل كنت مجرد مسؤول عن لجنة بالتعيين من أجل تيسير الأعمال، ولكنك لم تأت من خلال الجمعية العمومية المحترمة".

وتابع : التاريخ لن يذكرك، أنت كنت فاشل بكل المقاييس، أحب أن أذكرك بماضيك الأسود وبالضرر الكبير الذي سببته لنادي الزمالك من ضياع بطولات وتسريح فرق ولاعبين على أعلى مستوى، ولو كنت ترغب في استئناف بطولة الدوري عليك أولا إعادة الاموال المهدره في عهدك التي تقدر بمليار جنية، والتي أكدها تقرير هيئة الرقابة الادارية و الجهاز المركزي للمحاسبات".

وأتم قائلا: "لا أريد سماع صوتك نهائيا، عليك أولا إعادة أراضي الدولة المنهوبة، ودفع الضرائب المتأخرة لأكثر من ١٨ شركة تمتلكها قبل أن تتحدث عن عودة الدوري".