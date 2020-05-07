"ديربي الرور".. عودة نارية في الدوري الألماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تشهد عودة الدوري الألماني مباريات نارية، بعد القرار التي اتخذته الرابطة باستئناف المسابقة مرة أخرى.

ومن المقرر أن تعود عجلة الدوران في الدوري الألماني بداية من 16 من الشهر الجاري بعد الحصول على الضوء الأخضر باستئناف المسابقات.

الدوري الألماني كان متوقفًا منذ منتصف مارس الماضي على خلفية انتشار فيروس وباء كورونا المستجد (كوفيد 19).

وتشهد الجولة 26 مباراة نارية عندما يجمع بين الغريمين بوروسيا دورتموند وشالكة في "ديربي الرور" على ملعب "سيجنال إيدونا بارك" معقل "أسود الفاستيفاليا".

وبعد انتهاء 25 جولة من المنافسات يتصدر بايرن ميونيخ الترتيب بـ55 نقطة وبفارق أربع نقاط عن غريمه بوروسيا دورتموند، في المقابل يأتي لايبزيج ثالثًا برصيد 50 نقطة متفوقًا على بوروسيا مونشنجلادباخ صاحب الترتيب الرابع برصيد 49 نقطة.

ونستعرض في السطور التالية، أبرز مباريات الجولة 26:

* 16 مايو:

بوروسيا دورتموند × شالكة

لايبزيج × فرايبورج

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هوفنهايم × هيرتا برلين

فورتونا دوسلدورف × بادربورن

أوجسبورج × فولفسبورج

أينتراخت فرانكفورت × بوروسيا مونشنجلادباخ

* 17 مايو:

كولن × ماينز

يونيون بريلن × بايرن ميونيخ

* 18 مايو:

فيردر بريمن × باير ليفركوزن