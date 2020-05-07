بيريرا: يونايتد يخطط لعودة التدريبات في 18 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال لاعب خط وسط مانشستر يونايتد أندرياس بيريرا إن النادي يخطط لاستئناف التدريبات في 18 مايو الجاري.

وكانت الحكومة البريطاينة قد وافقت في وقت سابق على عودة الأندية لاستئناف التدريبات ولكن بشكل فردي مع الحفاظ على بروتوكول الصحة والالتزام بالمسافة الاجتماعية.

وبالفعل عادت بعض الفرق للتدريبات مثل آرسنال وتوتنهام في حين أن غالبية فرق الدرجة الأولى لا تزال في عزلة ذاتية.

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من جانبه، أكد بيريرا لاعب يونايتد أن فريقه يخطط لاستئناف التدريب في كارينجتون في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وخلال تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس، قال بيرايرا: "لقد اجتمعنا وقيل لنا أن كل شيء يسير على ما يرام ، سنعود إلى التدريب يوم 18 مايو في مجموعات من ستة أشخاص ".

وأضاف: "إذا سارت الأمور على ما يرام بعد أسبوع أو أسبوعين قد نتمكن من التدريب كمجموعة".

وواصل: "مجموعة التدريب ستضم 6 لاعبين فقط دون اتصال مباشر بيننا، سنظل منفصلين ونتدرب في أجزاء مختلفة من الملعب، على الجميع اتباع هذه الاحتياطات.