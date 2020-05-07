تعافي حارس مرمى أتالانتا من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
أعلن نادي أتالانتا الايطالي تعافي حارس مرماه ماركو سبورتيلو من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).
وكان سبورتيلو أول لاعب في صفوف الفريق الايطالي يتعرض للإصابة بالوباء الذي تفشي في معظم أنحاء العالم.
وكتب النادي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: "يؤكد أتالانتا أن ماركو سبورتيلو حارس مرمى الفريق، خضع لاختبارين متتاليين في غضون 48 ساعة، وتم التأكد من تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا".
ومن المقرر أن يخضع اللاعب للبروتوكول الصحي ويقوم بإجراء كافة الفحوصات الطبية خلال الأيام القليلة المقبلة قبل العودة للتدريبات.
جدير بالذكر أن الحكومة الايطالية منحت الضوء الأخضر للأندية لاستئناف التدريبات ولكن بشكل فردي وفقا للبروتوكول الصحي للحفاظ على سلامة اللاعبين والموظفين.
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