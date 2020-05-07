رسميًا.. عودة الدوري الألماني في 16 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلنت رابطة الدوري الألماني، موعد استئناف المسابقة لمباريات البوندسليجا موسم (2019 - 2020)، بعد الاجتماع الذي عقدته الرابطة اليوم الخميس.

وعقدت الأندية الألمانية محادثات في الفترة الأخيرة من أجل استئناف مسابقة الدوري بعد الحصول على الضوء الأخضر من الحكومة الألمانية لعودة النشاط الرياضي.

وبناءً على القرار التي اتخذته الرابطة، فمن المقرر أن يستأنف الجولة 26 من منافسات البطولة في 16 مايو الجاري.

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ومن المقرر أن تشهد هذه الجولة مباراة نارية بين بوروسيا دورتموند وشالكة على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، في المقابل سيلعب بايرن ميونيخ أمام يونيون برلين.

ويتصدر بايرن ميونيخ يتصدر الترتيب بـ55 نقطة بفارق أربع نقاط عن ملاحقه المباشر على اللقب بوروسيا دورتموند.

جدير بالذكر أن بطولة الدوري الألماني توقفت على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).