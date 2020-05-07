بيان من أورلاندو.. إصابة أول لاعب في جنوب أفريقيا بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر: أعلن نادي أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، إصابة لاعب خط الوسط بن موتشواري بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19). وقال النادي في بيانه الصادر اليوم الخميس: "نادي أورلاندو بيراتس يؤكد إصابة بن موتشوراي بفيروس كورونا". وأضاف: "ظهر على اللاعب أعراض تشبه الأنفلونزا الاسبوع الماضي، وبعد خضوعه للاختبارات تم التأكد من إيجابية الفيروس". Advertisements وتابع البيان: "اللاعب حاليا يخضع للعزل الذاتي لمدة 14 يوما، وسينتظر لإجراء اختبار آخر حتى يتم التأكد من سلامته". ونصح النادي، لاعبه بإخطار الأطباء بجميع الأشخاص الذين كان على تواصل معهم خلال الفترة الماضية لخضوعهم للفحص". من جانبها قالت صحيفة "كيك أوف" الجنوب أفريقية أن بن موتشوراي هو اللاعب الأول في الدوري الجنوب أفريقي الذي يتعرض للإصابة بالوباء.

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