حمادة صدقي: أتمنى عودة النشاط الكروي مثلما بدأت بعض الدول الأوروبية

تمنى حمادة صدقي المدير الفني لفريق سموحة ونجم الكرة المصرية السابق عودة النشاط الكروي والرياضي في مصر خلال الفترة القادمة. وقال صدقي في تصريحات إذاعية مع الإعلامي أحمد شوبير: "أتمنى عودة النشاط الكروي مثلما بدأت بعض الدول الأوروبية". الأوروبية". وأضاف: "كنت أدرس فكرة عودة التدريبات لفريق سموحة بشكل مجموعات، 5 لاعبين في الملعب لكن ننتظر قرار العودة من الدولة حتى نجهز جميع اللاعبين".

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