مرتضى منصور يفتح النار على ممدوح عباس لهذا السبب

انتقد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، تصريحات ممدوح عباس، بخصوص استئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز في نسختها الحالية، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم.

قال منصور إن عباس ليس له أي صفة، أو صلة بنادي الزمالك، بعد شطب عضويته، فكيف له أن يتحدث من الأساس عن موقف بطولة الدوري.

ووصف مرتضى منصور ممدوح عباس بأنه دمر نادي الزمالك خلال فترة تواجده

بالنادي بعد مجيئه عن طريق الانتخابات المزورة، وهو ما أقرت به المحكمة الإدارية العليا.

وأشار منصور إلى أنه حصل على حكم قضائي بحل المجلس الذي جاء بالتزوير، ولكنه تنازل حرصًا على استقرار النادي، ورغم ذلك توجه عباس لرفع دعوى قضائية لاحتساب المدة التي تم تعيين المستشار جلال إبراهيم بها، وأبلغته المحكمة أنه

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ليس له مدة لاحتسابها، وأن تنازل مرتضى لا يعنى إلغاء الحكم الصادر بتزوير الانتخابات.

وأضاف منصور بأن ممدوح عباس تم تعيينه رئيسًا في صفقة مشبوهة، في عهد حسن صقر موجهًا كلامه له: "أنت لم تكن رئيساً للنادي بل كنت مجرد مسئول عن لجنة بالتعيين من أجل تيسير الأعمال، ولكنك لم تأتِ من خلال الجمعية العمومية المحترمة.

وواصل مرتضى: لا أريد أن أسمع صوتك نهائياً، عليك أولًا إعادة أراضي الدولة المنهوبة، ودفع الضرائب المتأخرة لأكثر من ١٨ شركة تمتلكها قبل أن تتحدث عن عودة الدوري.