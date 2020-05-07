النصر السعودي يكشف حقيقة رحيل أمرابط في الميركاتو الصيفي

كشف مصدر قريب من نادي النصر السعودي عن حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرًا عن اقتراب النجم المغربي نور الدين أمرابط من الرحيل عن صفوف العالمي خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

وأكد المصدر أن كل ما تردد

من أنباء عن رحيل أمرابط لا أساس لها من الصحة مشددًا على استمرار اللاعب مع الفريق النصراوي لحين انتهاء عقده الحالي.

وأشار المصدر إلى أن أمرابط لم

يعترض على تخفيض راتبه مع النصر مثلما أشاعت العديد من الصحف، مؤكدًا أن النجم المغربي كان أول المرحبين بتخفيض راتبه لمساعدة النصر على تخطي الأزمة الحالية.

وتعاني الأندية في المملكة العربية السعودية من أزمات مالية بسبب توقف النشاط الكروي نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".