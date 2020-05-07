تونس تحدد موعد عودة التدريبات واستئناف النشاط الرياضي

أعلن وزير الرياضة التونسي، أحمد قعلول، اليوم، عن استئناف التدريبات والنشاط الرياضي، بداية من يوم 24 مايو الجاري، تزامنًا مع نهاية شهر رمضان الكريم، بعدتوقف لأكثر من شهرين، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
نشرت الصحف التونسية تصريحات لوزير الرياضة، اليوم، تضمن اقترح استئنافالدوري التونسي بين نهاية يونيو وبداية يوليو المقبل، مؤكدًا أن الفرق ستتمكن من التدريب مجدداً اعتباراً من 24 مايو، لكن يجب على كل اتحاد اتباع قواعد صارمة يتم إعدادها بالتعاون مع وزارتي الصحة والرياضة.
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