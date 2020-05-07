استادات تستثمر مليار جنيه في City Club وتوفر ٥٠٠٠ فرصة عمل

أعلنت شركة "استادات القابضة" أنها ستستثمر مليار جنيه مصري في مشروع إنشاء سلسلة أندية City Club والتي ستقام في ١٥ مدينة بعدد من محافظات الجمهورية في إطار توجه الشركة نحو الاهتمام بمدن الأقاليم وتنميتها رياضيا.
أوضحت الشركة أن مشروع إنشاء سلسلة الأندية الخمسةعشر سيكلف استثمارات ضخمة تصل قيمتها إلى مليار جنيه مصري ما يمثل إضافة هائلة للاقتصاد وكذلك تطوير وزيادة البنية التحتية للمنشآت الرياضية في مصر وجعل مدن الأقاليم قادرة على تنظيم واستضافة أهم وأكبر الأحداث الرياضية.
أضافت الشركة بأن العائد الاقتصادي ليس هو الوحيد من وراء المشروع وإنما هناك إضافة أخرى هائلة تتمثل في أنه سيعود بالفائدة على ٥٠٠٠ شخص سيستفيدون بصورة مباشرة من العمل في المشروعات الخمسة عشر بمختلف المحافظات وهو ما سيفتح أبواب الرزق لآلاف العائلات والأسر، علاوة على ٥٠٠٠ آلاف فرصة عمل أخرى بطريقة غير مباشرة.
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