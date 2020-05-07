فلامنجو البرازيلي يعلن إصابة 38 فردًا بالنادي

أعلن نادي فلامنجو البرازيلي، اليوم الخميس، إصابة 38 من العاملين به، بفيروس كورونا المستجد.
قام النادي البرازيلي باختبارات طبية لـ239 شخصًا بالنادي، وظهرت من خلاله 38 عينة إيجابية بالفيروس العالمي.
قال النادي في البيان بأن الأشخاص الـ38 المصابين، على الرغم من عدم ظهور أي أعراض عليهم، مشيرًا إلى المصابين هم ثلاثة لاعبين من الفريق، واثنان من اللاعبينتخالطوا مع حاملين للفيروس، وستة من موظفي مجموعة الدعم، وموظفان من شركات الاستعانة بمصادر خارجية، إضافة إلى 25 من أفراد الأسرة أو الأشخاص العاملين في منازل الموظفين واللاعبين.
وأكد النادي أنه سيتم عزل اللاعبين والموظفين المصابين بالفيروس.
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