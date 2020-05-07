رسميًا.. عودة الدوري الألماني 16 مايو

حدد الاتحاد الألماني لكرة القدم يوم 16 مايو الجاري موعدًا رسميًا لعودة بطولة الدوري مرة أخرى بعد توقفها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

كانت الحكومة الألمانية منحت الاتحاد الضوء الأخضر لعودة النشاط الرياضي مرة أخرى.

وأعلن كريستيان سيفيرت، المدير التنفيذي للدوري الألماني، في مؤتمر صحفي، عقده اليوم،

أن الدوري سيعود يوم 16 مايو بشكل رسمي، وستقام المباريات من دون جمهور للحد من انتشار فيروس كورونا.وبذلك تكون ألمانيا أول دولة أوروبية تعيد كرة القدم مجددًا بشكل رسمي.