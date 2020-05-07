تعرف على أول مباراة بالبوندزليجا بعد استئنافه

أعلن كريستيان سيفيرت رئيس رابطة الدوري الألماني عن عودة البوندزليجا في 16 مايو الجاري. ستكون البوندسليجا أول بطولة دوري كبيرة في أوروبا تستأنف نشاطها، بعد توقف النشاط الكروي في معظم بلاد العالم بسبب تفشي فيروس نشاطها، بعد توقف النشاط الكروي في معظم بلاد العالم بسبب تفشي فيروس كورونا وستصبح مباراة ديربي الرور بين بوروسيا دورتموند وشالكه المباراة الأولى بعد استئناف الدوري، ضمن الجولة الـ26. وأوضح سيفيرت في مؤتمر صحفي، أن الموسم سيستأنف تحت شروط بروتوكول صحي صارم يحظر على الجماهير دخول الستادات.

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