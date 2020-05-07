محمد عبدالواحد: حاولت ضم محمد محمود للزمالك

قال محمد عبدالواحد، المدرب العام لفريق وادي دجلة، إنه حاول ضم محمد محمود، لاعب الأهلي حاليًا للزمالك من قبل، تحديدًا خلال الميركاتو الشتوي بالموسم الماضي. وأوضح عبدالواحد في تصريحاته التلفزيونية أنه تواصل بالفعل مع

محمد محمود من أجل إقناعه بالانضمام إلى الزمالك نظرًا لما يتمتع به من إمكانات.

أضاف: "الأهلي تدخل وتحدث مع وكيل اللاعب، وفي النهاية نجح الأهلي في حسم