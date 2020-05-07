محمد عبدالواحد: حاولت ضم محمد محمود للزمالك

قال محمد عبدالواحد، المدرب العام لفريق وادي دجلة، إنه حاول ضم محمد محمود، لاعب الأهلي حاليًا للزمالك من قبل، تحديدًا خلال الميركاتو الشتوي بالموسم الماضي. وأوضح عبدالواحد في تصريحاته التلفزيونية أنه تواصل بالفعل معمحمد محمود من أجل إقناعه بالانضمام إلى الزمالك نظرًا لما يتمتع به من إمكانات.
أضاف: "الأهلي تدخل وتحدث مع وكيل اللاعب، وفي النهاية نجح الأهلي في حسمالصفقة". وواصل: "محمد محمود لاعب جيد ولكنه يواجه سوء حظ كبير منذ انضمامه للأهلي بعد مطاردة الإصابات له". وعن إمكان عودة الدوري المصري قال: "لا يوجد شخص قادر أن يتحمل مسؤولية إصابة شخص في المنظومة الرياضية بفيروس كورونا في حال عودة النشاط، لذلك القرار صعب للغاية".
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