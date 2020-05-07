العربي للشطرنج يقرر تحويل كل بطولاته أون لاين

قرر مجلس اداراة الاتحاد العربي للشطرنج، برئاسة الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا تنظيم كل البطولات العربية لعام 2020 أون لاين من خلال الانترنت . ويأتي قرار الاتحاد العربي في ظل الإجراءات الاحترازية التي تسببت في توقف كافة الأنشطة التي تسببت في توقف كافة الأنشطة الرياضية حول العالم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وحرصا من الاتحاد على استمرار اللاعبين في ممارسة اللعبة خاصة وأنها متاحة عبر الإنترنت ويمكن ممارستها عن بعد . وكلف مجلس الادارة اللجنة الفنية لتحديد مواعيد جميع البطولات بحيث لا تتعارض مع البطولات الدولية والقارية، مع البدء بتنظيم بطولة المنتخبات العربية وإعداد نظام وتعليمات البطولات وتعميمها على الاتحادات العربية.

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