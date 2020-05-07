رسميًا..استئناف الدوري الكوري الجنوبي غدًا بـ 6 شروط قاسية!

وضع الاتحاد الكوري الجنوبي 6 شروط قاسية وافقت عليهم الأندية من أجل استئناف النشاط الرياضي، بدءًا من يوم غد الجمعة الموافق 8 مايو، على أمل منع تفشي فيروس كورونا بين اللاعبين.

وكان أهم شرط ضمن الشروط الستة، حظر السلام باليدين والتواصل بالكلام بين لاعبي الفريقين وبينهم وبين مدربيهم.

ويعتبر الدوري الكوري الجنوبي اول دوري من الدوريات المتوقفة يستأنف نشاطه الكروي في العالم بعد توقف دام لأكثر من شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وستقام المباريات دون حضور جمهور.

والتالي الشروط الستة:

-السلام والكلام ممنوعان على ارضية الملعب بين اللاعبين ومدربيهم.

-منع اللاعبين من الاحتفال بعد كل هدف.

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– إنحناء لاعبي كل فريق امام لاعبي الفريق الاخر بدل المصافحة قبل بداية المباراة .

-سيتم تخصيص مجموعة من زجاجات الماء لكل لاعب بأسمه ويمنع لأي لاعب ان يشرب من غير المجموعة المخصصة له.

-سيخضع اللاعبون والجهاز الفني لفحص قياس درجة الحرار قبل كل مباراة.

-اذا ظهرت اصابة اي لاعب خلال الموسم يتم حجره وحجر زملائه اللاعبين والجهاز الفني لمدة 14 يوم.