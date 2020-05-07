رياضة | تعرف على أول مباراة في الدوري الألماني بعد قرار استئنافه

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على أول مباراة في الدوري الألماني بعد قرار استئنافه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنتظر الجماهير العالمية بشغف انطلاق بطولة الدوري الألماني لكرة القدم منتصف الشهر الجاري وفقا لما أعلنت رابطة البوندسليجا اليوم.

أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم اليوم الخميس، أن الموسم سيستأنف في 16 مايو الجاري، لتصبح أول بطولة دوري كبيرة في أوروبا تستأنف نشاطها في خضم جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت رابطة الدوري الألماني، أن الموسم سيستأنف تحت شروط بروتوكول صحي صارم يحظر على الجماهير دخول الاستادات.

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وستستأنف مباريات "البوندسليغا" بلقاء "ديربي الرور" الشهير بين بوروسيا دورتموند وشالكه في الـ16 من الشهر الجاري ضمن الجولة الـ26.

وأكد كريستيان زايفرت الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الألماني لكرة القدم في مؤتمر صحفي أنه من المهم بدء المباريات من جديد رغم أن استئناف الموسم لن يكون طبيعيا تماما في غياب الجماهير والقيود الأخرى.

وكان زايفرت يتحدث بعد اجتماع مع أندية الدرجتين الأولى والثانية عقب قرار الحكومة أمس الأربعاء إعطاء الضوء الأخضر لاستئناف الدوري الألماني ومنح طوق نجاة للأندية التي تعاني ماليا بشدة.