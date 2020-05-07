رياضة | مانشستر سيتي يتجه للتفريط في ليروي ساني مجانا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يتجه للتفريط في ليروي ساني مجانا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفضت إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بيع عقد الألماني ليروي ساني بمقابل ضعيف، حتى إذا اضطرت للحفاظ عليه لمدة موسم آخر، مع رحيله مجاناً بعد نهاية عقده عام 2021.

وذكرت وسائل إعلام إنجليزية أن إدارة السيتي تريد بيع ساني مقابل 80 مليون يورو على الأقل، لذلك فإنها ترفض التفاوض مع مسؤولي بايرن ميونخ الألماني بايرن بخصوص أي رقم أقل من ذلك.

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وينتهي عقد الجناح الألماني في صيف 2021، لذلك فإنه يستطيع المغادرة في صفقة انتقال حر بعد عام، وهو السيناريو الأقرب في حال عدم تجديد التعاقد مع السيتي.

الجدير بالذكر أن بايرن ميونخ اتفق مع اللاعب على راتبه السنوي، لكن تبقى فقط موافقة إدارة مانشستر سيتي التي ترفض بشكل قاطع التخلي عنه إلا بمقابل كبير.