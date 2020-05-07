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رياضة | الزمالك ينافس بيراميدز على نجم المصري

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كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك ينافس بيراميدز على نجم المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

 

دخل نادي الزمالك في منافسة مع نادي بيراميدز للتعاقد مع  صفقة مفاجأة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

 

وأكد الإعلامي يحيى حمزه أن هناك منافسة بين الزمالك وبيراميدز لضم الفلسطيني محمود وادي مهاجم نادي المصري البورسعيدي في الصيف القادم.

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وأشار يحيى حمزي إلى أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الأبيض مقتنع بشكل كبير بقدرات وادي ويرغب في انضمامه للنادي في أسرع وقت.

 

وسيكثف مسئولو الزمالك مفاوضتهم مع محمود وادي في الفترة المقبلة ليتمكن النادي من إنهاء الصفقة في أسرع وقت.

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