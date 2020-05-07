رياضة | موعد عودة الدوري الإنجليزي تحت حصار فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد عودة الدوري الإنجليزي تحت حصار فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن أن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، لكرة القدم قد تستأنف، وذلك بعد قرار استئناف منافسات الدوري الألماني.

وذكرت صحيفة "تايمز" أن الحكومة البريطانية تساند خطة لاستئناف الموسم يوم 12 يونيو المقبل بدون جمهور ومع زيادة المعايير الأمنية.

Advertisements

وأشارت الصحيفة إلى أن أغلب المباريات الـ92 المتبقية بالدوري الإنجليزي بالإضافة إلى 108 مباريات بدوري الدرجة الأولى سيتم بثها عبر التلفاز، وعلى الأرجح بالمجان.

وتوقفت منافسات الدوري الانجليزي منذ مطلع مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.