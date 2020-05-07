رياضة | كيكي سيتين يستبعد نجم نابولي من حسابات برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر كيكي سيتين يستبعد نجم نابولي من حسابات برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني بالنجم فابيان رويز لاعب خط وسط نادي نابولي الإيطالي كأحد اللاعبين أصحاب المستوى الاستثنائي.

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وقال سيتين في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا: "فابيان أهدى قميص نابولي لطاقمنا الفني بعد انتهاء مباراة الفريقين في ذهاب دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.".

وأضاف كيكي: "كانت لفتة تعكس قيمته وتواضعه كلاعب كان يساهم بشكل كبير عندما كنا معا في ريال بيتيس لمساعدتنا في الوصول إلى ما حققناه حتى حصل على الفرصة التي يستحقها في نادي نابولي ولكن لا أقل ذلك في محاولة لضمه لبرشلونة لأن هذا أمر مستبعد".