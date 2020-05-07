رياضة | لويس سواريز يسخر من الانتقادات

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر لويس سواريز يسخر من الانتقادات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة الإسباني لانتقادات حادة عقب ظهوره في المدينة الرياضية بالأمس، أثناء إجراء اللاعبين اختبارات فيروس كورونا.

والتقطت صورا لسواريز، بدا فيها بوزن زائد ويُعاني من بعض الترهلات، مما أثار موجة من الانتقادات ضده.

ولم ترُق الانتقاد لسواريز، فنشر مقطع فيديو على حسابه الشخصي على "إنستجرام"، كانت قد بثته زوجته صوفيا بالبي، وهو يلعب كرة القدم دون ارتداء قميص، ويظهر في حالة بدنية جيدة.

Advertisements

ووضع سواريز على المقطع رمزين تعبيريين، طالب من خلالهما منتقديه بالصمت.

وتعافى سواريز من الإصابة التي تعرض لها في الركبة، وخضع على إثرها لعملية جراحية، حيث كان قد انتهى موسمه تقريبًا، لكنه بات مستعدًا للمشاركة في التدريبات مع زملائه فور اتخاذ قرار العودة.

وكان إيدر سارابيا المدرب المساعد لبرشلونة، قد صرح مؤخرًا: "نأمل أن يكون سواريز صفقة جيدة لنا، فحتى الآن يوجد سوق صيفي وآخر شتوي، وحاليًا الحجر الصحي، لأن الحجر سيعزز الفرق الأخرى باللاعبين المتعافين مثل أفيلا وأسينسيو".

وأضاف: "لقد رأينا سواريز يعمل مثل الوحش يوما بعد يوم، محاولا تقصير المواعيد النهائية للعودة، ورأيت جميع الأهداف التي سجلها مع برشلونة وسال لعابي".