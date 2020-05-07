رياضة | بفرمان من فايلر.. 10 لاعبين يرحلون عن الأهلي الصيف المقبل

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بفرمان من فايلر.. 10 لاعبين يرحلون عن الأهلي الصيف المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر النادي الأهلي على رحيل العديد من لاعبي الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. وطلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء بيع 10 لاعبين دفعة واحدة من الفريق في الصيف القادم. Advertisements واستقر فايلر على أبرز الراحلين عن صفوف الأهلي وهم صالح جمعة ووليد أزارو نجمي الفريق وسيحدد باقي الأسماء في الفترة القادمة. وستوافق إدارة النادي الأهلي على مطالب فايلر ببيع اللاعبين العشرة في نهاية الموسم الجاري.

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