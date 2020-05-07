رياضة | نحم بيراميدز مرفوض في الأهلي بأوامر فايلر

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نحم بيراميدز مرفوض في الأهلي بأوامر فايلر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحفظ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التعاقد مع مدافع فريق بيراميدز سبورت، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

جاء ذلك، بعدما تلقى النادي الأهلي ترشيحات من جانب بعض الوكلاء، للتعاقد مع عبدالله البكري وتدعيم دفاع الفريق، بداية من الموسم الجديد.

وكانت لجنة التخطيط عرضت على فايلر، عدد من الأسماء خلال الساعات الماضية للمفاضلة بينهم من أجل البدء في التفاوض مع أنديتهم، إلا أن المدير الفني استبعد البكري، لعدم الحاجة الفنية إلى قدراته.

وصرف النادي الأهلي، النظر عن فكرة الدخول فى مفاوضات مع اللاعب خلال الفترة المقبلة، رغم أنه كان من العناصر المرشحة للتواجد فى القلعة الحمراء.