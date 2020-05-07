رياضة | باريس سان جيرمان يطعن برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يطعن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في صراع مع برشلونة على ضم الأرجنتينى لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن باريس سان جيرمان يخطط للتعاقد مع لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان والمطلوب في نادي برشلونة خلال الميركاتو الصيفي.

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وأشارت إلى أن باريس يبحث عن مهاجم في الانتقالات المقبلة، خاصة في ظل اقتراب رحيل كافاني، وعدم حسم استمرار إيكاردي بعد انتهاء إعارته.

وكان برشلونة قد وضع لاوتارو هدفا للتعاقد معه في الصيف نظير صفقة تبادلية تقضي برحيل فيدال وسيميدو بالإضافة إلى مقابل مادي.