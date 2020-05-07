رياضة | الأهلي يرفع قيمة عقد نجم الفريق المعار

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يرفع قيمة عقد نجم الفريق المعار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على اتخاذ خطوة جديدة تجاه نجمه الصاعد، خوفًا من الرحيل خلال الفترة المقبلة.

وأبدت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، ترحيبها، بتعديل عقد أكرم توفيق لاعب وسط الفريق والمعار إلى صفوف نادي الجونة، حتى نهاية الموسم الجاري.

ويدرس الأهلي تمديد عقد أكرم توفيق، بالإضافة إلى تعديله من الناحية المادية، خاصة بعد تألق اللاعب الشاب في الفترة الماضية مع النادي الساحلي وفي صفوف المنتخب الأولمبي.

واقترب اللاعب من العودة لصفوف المارد الأحمر، بطلب من السويسري رينيه فايلر المدير الفني، للاستفادة من خدماته الفنية مع بداية الموسم الجديد.