رياضة | المرشحون لخلافة لوكا مودريتش في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر المرشحون لخلافة لوكا مودريتش في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل عدد من الأسماء في قائمة المرشحين لخلافة النجم لوكا مودريتش في خط وسط ريال مدريد الإسباني مع اقتراب اعتزاله للكرة بعد وصوله لعام الخامس والثلاثين.

وكشف موقع "ديفينسا سينترال" الإسباني عن أن اللاعبين الأربعة الذين يمكنهم تعويض مودريتش، هم، مارتن أوديجارد ومانويل لوكاتيلي وجوليان براندت وفابيان رويز.

ويلعب مارتن أوديجارد حاليًا في صفوف ريال سوسيداد على سبيل الإعارة من ريال مدريد، حيث قدم موسمًا رائعًا مع الفريق الباسكي قبل التوقف.

وتمتد إعارة أوديجارد لمدة موسمين، إلا أن مدريد ربما يفعل كل ما هو ممكن لقطع إعارته واستعادته هذا الصيف، بعد التحسن الكبير في مستواه.

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أما مانويل لوكاتيلي (22 سنة)، فيلعب في صفوف ساسولو الإيطالي، وتبلغ قيمته 15.5 مليون يورو، حيث نشأ في أكاديمية شباب ميلان وأتالانتا، ويمكن أن يكون بديلًا جيدًا لمودريتش في مدريد.

الاسم الثالث هو جوليان براندت (24 سنة) لاعب بوروسيا دورتموند، وتبلغ قيمته ما يقرب من 40 مليون يورو، وقد لعب 33 مباراة، وسجل 7 أهداف، وصنع 8 آخرين.

أما الاسم الرابع والأخير فهو فابيان رويز، لاعب نابولي، الذي انضم له قادمًا من ريال بيتيس.

لكن إذا أراد الريال ضم رويز، فسيواجه مشكلة قوية، تتمثل في أن هناك العديد من الفرق التي ترغب في شرائه، الأمر الذي سيزيد قيمته المالية.