رياضة | دي بروين يختار ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر دي بروين يختار ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب البلجيكي كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي الإنجليزي في الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، الخميس، عن رغبة دي بروين في اللعب لصالح الريال، حتى يتدرب تحت قيادة زين الدين زيدان، ويشارك رفقة صديقه إدين هازارد.

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وألمح لاعب وسط السيتي إلى رغبته في الرحيل بنهاية الموسم، في حال رفض طلب ناديه بشأن تخفيف عقوبة الحرمان الأوروبي، من عامين إلى عام واحد.

على جانب متصل، أبلغت إدارة مانشستر سيتي لاعبيها بأن النادي واثق من تخفيف عقوبة الحرمان، خاصة بعد الأزمة المالية الحالية للجميع بسبب كورونا.