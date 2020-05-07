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رياضة | بديل رمضان صبحي الذهبي يصدم كبار الدوري المصري بقرار مفاجئ

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كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بديل رمضان صبحي الذهبي يصدم كبار بقرار مفاجئ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

 

اتخذ طاهر محمد طاهر نجم نادي المقاولون العرب قرار مفاجئ بشأن مستقبله في الفترة القادمة.

 

وشهدت الفترة الماضية منافسة قوية بين كل من الزمالك والأهلي وبيراميدز للتعاقد مع طاهر محمد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

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وتواصل مسئولو الأهلي ومسئولو بيراميدز بالفعل مع طاهر محمد في الفترة الماضية وأكد لهم اللاعب أنه يرغب في الاحتراف في أوروبا.

 

وكان نادي المقاولون العرب قد أكد منذ فترة أنه لن يوافق على أي عروض محلية مقدمة إلى طاهر محمد طاهر في الصيف القادم وأن النادي لن يوافق إلا على احتراف اللاعب في أوروبا.

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