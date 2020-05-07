رياضة | فيفا يفتح التحقيق.. سقطة فادحة في صفقة مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر فيفا يفتح التحقيق.. سقطة فادحة في صفقة مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن يحقق في صفقة انتقال برونو فرنانديز من سبورتنج لشبونة البرتغالي إلى مانشستر يونايتد بعدما تقدم فريقه السابق سامبدوريا بشكوى جديدة لفيفا.

وانضم لاعب الوسط البالغ عمره 25 عاماً إلى يونايتد في يناير الماضي مقابل 55 مليون يورو (59.39 مليون دولار) وأحرز ثلاثة أهداف وصنع أربعة آخرين في 9 مباريات مع الفريق الإنجليزي.

وقالت شبكة سكاي سبورتس التلفزيونية إن سامبدوريا الإيطالي وضع شرطاً جزائياً بالحصول على 10% من أرباح بيع اللاعب عندما انضم إلى سبورتنج في 2017 لكن النادي البرتغالي قال إن الشرط الجزائي أصبح لاغياً بعدما وقع اللاعب على عقد جديد في يونيو 2018 بعد فسخ العقد الأصلي.

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وأوضح "فيفا" في بيان لوسائل إعلام بريطانية: "نؤكد أن سامبدوريا الإيطالي تقدم بشكوى في 3 أبريل ضد سبورتنج البرتغالي متعلقة بالالتزامات المالية من جراء انتقال فرنانديز".

وكان فرنانديز واحداً من اللاعبين الذي فسخوا عقودهم مع سبورتنج عندما هاجم 50 شخصاً من جماهير الفريق اللاعبين والمدربين في مقر تدريبات النادي في 2018، وقرر فرنانديز بعد ذلك البقاء مع الفريق البرتغالي.