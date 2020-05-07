شكرا لقرائتكم خبر عن «استادات» تستثمر مليار جنيه في «City Club».. وتوفر 5000 فرصة عمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت شركة «استادات القابضة» أنها ستستثمر مليار جنيه مصري في مشروع إنشاء سلسلة أندية City Club، والتي ستقام في 15 مدينة بعدد من محافظات الجمهورية في إطار توجه الشركة نحو الاهتمام بمدن الأقاليم وتنميتها رياضيا.

أوضحت الشركة أن مشروع إنشاء سلسلة الأندية الخمسة عشر سيكلف استثمارات ضخمة تصل قيمتها إلى مليار جنيه مصري ما يمثل إضافة هائلة للاقتصاد وكذلك تطوير وزيادة البنية التحتية للمنشآت الرياضية في مصر وجعل مدن الأقاليم قادرة على تنظيم واستضافة أهم وأكبر الأحداث الرياضية.

أضافت الشركة بأن العائد الاقتصادي ليس هو الوحيد من وراء المشروع وإنما هناك إضافة أخرى هائلة تتمثل في أنه سيعود بالفائدة على 5000 شخص سيستفيدون بصورة مباشرة من العمل في المشروعات الخمسة عشر بمختلف المحافظات وهو ما سيفتح أبواب الرزق لآلاف العائلات والأسر، علاوة على 5000 آلاف فرصة عمل أخرى بطريقة غير مباشرة.