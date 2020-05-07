شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يطارد «ميسي» على رقم قياسي بالدوريات الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني، قائمة اللاعبين الأكثر اشتراكا في الأهداف بالدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، برصيد 126 هدفا، متفوقا على النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي.

ونشر موقع «هوسكورد» المختص بالأرقام والإحصائيات، قائمة لأكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف من خلال التسجيل وصناعة الأهداف معا، ضمن الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى خلال الفترة من أغسطس 2017 حتى الآن.

وحل الفرعون» بالمركز الثاني برصيد 94 هدفا، خلف ميسي 126 هدف، وكيرو إيموبيلي نجم لاتسيو الإيطالي برصيد 93 هدف في المركز الثالث.