الامور تتعقد بين راكيتيتش وبرشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 مايو 2020

تتجه الامور بين اللاعب الكرواتي ايفان ​راكيتيتش​ وناديه ​برشلونة​ الاسباني نحو المزيد من التأزم بعد التصريحات الاخيرة التي ادلى بها وصيف مونديال روسيا 2018.



وكان برشلونة قاب قوسين من التخلي عن اللاعب السابق في ​اشبيلية​ وذلك قبل عام واحد من انتهاء عقده للاستفادة منه ماديا الا ان الرد اتى صاعقا من راكيتيتش حيث قال: انا لست كيسا ينقلني البرشا اينما اراد اذا ارادني يبقيني معه واذا لم يردني يستغني عني.

يذكر ان البرشا يريد بيع اللاعب هذا الصيف والاخير لا يريد اللعب الا في اشبيلية فريقه السابق.