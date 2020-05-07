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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الانتر يطرح صفقة تبادلية على ارسنال لضم اوباميانغ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 مايو 2020
يرغب نادي إنتر الايطالي بقيادة المدير التنفيذي للنادي جوسيبي ماروتا في تدعيم الخط الامامي للفريق في الميركاتو الصيفي المقبل مع اقتراب رحيل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة الاسباني في الصيف المُقبل.
واشارت صحيفة "توتو سبورت"، الى أن ماروتا يستعد لعرض الارجنتيني ماورو ايكاردي المُعار حاليًا إلى باريس سان جيرمان الفرنسي على أرسنال لضم الغابوني بيير إيميريك اوباميانغ.
ويبدو ان النادي الباريسي لن يقوم بتفعيل بند شراء ايكاردي من النيراتزوري مقابل 70 مليون يورو، ليعود الارجنتيني مجدداً الى الانتر.
ومن جهة اخرى، يُعد درايس ميرتنز مهاجم نابولي ايضاً من الأسماء المطروحة بقوة للانضمام إلى صفوف الأفاعي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة مع اقتراب نهاية عقده.
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