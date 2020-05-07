مونشنغلادباخ يخسر لاعبه بعد العودة للتمارين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 مايو 2020

اعلن نادي بوروسيا ​مونشنغلادباخ​ الالماني ان لاعبه الدولي السويسري ​دنيس زكريا​ سيغيب عن الملاعب لهذا الموسم بسبب اصابته في الركبة.



وكان اللاعب تعرض لهذه الاصابة في شهلا اذار الماضي بعد ارتطامه بزميله في الفريق يان سومير الا ان الامور جرت على ما يرام حتى عاد الفريق الى التمارين تحضيرا لاستكمال الموسم فاحس باواجع قوية في الركبة واكدت التحاليل انه بحاجة للتدخل الجراحي.

يذكر ان اللاعب ابن ال 23 عاما بزر بشكل كبير مع مونشنغلادباخ هذا الموسم وساهم بتصدر الفريق البطولة لعدة جولات قبل عودة البايرن ودورتموند لاستلام زمام الامور.