دورتموند يواجه شالكه في افتتاحية عودة البوندسليغا + برنامج

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 مايو 2020 اعلن رئيس الاتحاد الالماني لكرة القدم كريستيان سيفرت جدول مباريات البوندسليغا التي ستعود الى الحياة في 16 من الشهر الحالي بلقاء ديربي الرور بين بوروسيا ​دورتموند​ و​شالكه​.

وكانت البوندسليغا كباقي البطولات توقفت قسرا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد الذي حصد عددا كبيرا من الوفيات وكان لالمانيا نصيب كبير الا ان قرار الحكومة الالمانية بعودة الحياة الى البطولة اشعل المنافسة بين الفرق من جديد. واليكم برنامج المباريات: 16 ايار دورتموند * شالكه لايبزيغ * فرايبورغ هوفنهايم * هيرتا برلين Advertisements دوسلدروف * بادربورن اوغسبورغ * فولفسبورغ فرانكفورت * مونشنغلادباخ 17 ايار كولن * ماينز يونيون برلين * بايرن ميونيخ 18 ايار فيردر بريمن * باير ليفركوزن

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