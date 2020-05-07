سيتيين عن رويز: سيصبح من افضل لاعبي الوسط في العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 مايو 2020

أشاد كيكي ​سيتيين​ مدرب ​برشلونة​ الاسباني، بنجم وسط ​نابولي​ الايطالي، الاسباني الدولي فابيان رويز، بعدما اجتمعا سويًا من قبل.



واشرف سيتيين على رويز عندما كان مدرباً لريال بيتيس، وعدد مميزاته، مشيرًا إلى أنه لاعب رائع بعد 5 أشهر فقط من توليه مسؤولية تدريب البلوغرانا.

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وقال سيتيين لقناة برشلونة الرسمية:" لقد أعطى الكثير لنابولي، عندما كان لاعباً في بيتيس كان يساعدنا بشكل كبير جدًا".

وأضاف:" لقد منحناه الفرصة ونجح في استغلالها، إنه ليس لاعبًا رائعًا فحسب، بل شخصًا رائعًا كذلك".

واختتم:" نجح في تقديم مستوى استثنائي مع بيتيس، وإمكانياته الهائلة ستجعله من أفضل اللاعبين في وسط الملعب".