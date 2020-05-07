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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سيتيين عن رويز: سيصبح من افضل لاعبي الوسط في العالم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 مايو 2020
أشاد كيكي سيتيين مدرب برشلونة الاسباني، بنجم وسط نابولي الايطالي، الاسباني الدولي فابيان رويز، بعدما اجتمعا سويًا من قبل.
واشرف سيتيين على رويز عندما كان مدرباً لريال بيتيس، وعدد مميزاته، مشيرًا إلى أنه لاعب رائع بعد 5 أشهر فقط من توليه مسؤولية تدريب البلوغرانا.
وقال سيتيين لقناة برشلونة الرسمية:" لقد أعطى الكثير لنابولي، عندما كان لاعباً في بيتيس كان يساعدنا بشكل كبير جدًا".
وأضاف:" لقد منحناه الفرصة ونجح في استغلالها، إنه ليس لاعبًا رائعًا فحسب، بل شخصًا رائعًا كذلك".
واختتم:" نجح في تقديم مستوى استثنائي مع بيتيس، وإمكانياته الهائلة ستجعله من أفضل اللاعبين في وسط الملعب".
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