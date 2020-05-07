هنري: لا يمكنني أن أنصح أوباميانغ بالبقاء مع ارسنال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 مايو 2020

رأى النجم الفرنسي السابق ​تيري هنري​ أنه لا يمكنه توجيه النصيحة لمهاجم أرسنال ​بيير إميريك أوباميانغ​ بالبقاء مع الغانيرز خلال الفترة المقبلة.



وقال هنري في تصريحات نشرتها شبكة سكاي: "سيفعل الجميع ما عليهم فعله، كيف سأنصحه بالاستمرار في المكان الذي رحلت أنا عنه، بصفتي مشجع لأرسنال، أريده أن يبقى، ولكن كلاعب كرة قدم سأقيم الوضع وأنه ينظر للأمر من نواحي عديدة، ويضع عائلته وأولاده في الحسبان، ويرى ما هو الأفضل له ولهم".

وتابع: "كل ما أعرفه هو أننا سنفتقد هدافًا كبيرًا إذا غادر الفريق، لأنه يسجل أهداف عديدة وصعبة، لكنني سأحترم أي شيء يقوم به".