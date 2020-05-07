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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هنري: لا يمكنني أن أنصح أوباميانغ بالبقاء مع ارسنال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 مايو 2020
رأى النجم الفرنسي السابق تيري هنري أنه لا يمكنه توجيه النصيحة لمهاجم أرسنال بيير إميريك أوباميانغ بالبقاء مع الغانيرز خلال الفترة المقبلة.
وقال هنري في تصريحات نشرتها شبكة سكاي: "سيفعل الجميع ما عليهم فعله، كيف سأنصحه بالاستمرار في المكان الذي رحلت أنا عنه، بصفتي مشجع لأرسنال، أريده أن يبقى، ولكن كلاعب كرة قدم سأقيم الوضع وأنه ينظر للأمر من نواحي عديدة، ويضع عائلته وأولاده في الحسبان، ويرى ما هو الأفضل له ولهم".
وتابع: "كل ما أعرفه هو أننا سنفتقد هدافًا كبيرًا إذا غادر الفريق، لأنه يسجل أهداف عديدة وصعبة، لكنني سأحترم أي شيء يقوم به".
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