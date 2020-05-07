ميلان يحدد بديل صفقة يوفيتش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 مايو 2020

يسعى نادي ​ميلان​ الايطالي لتدعيم الخط الامامي للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة مع اقتراب رحيل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في الصيف المقبل.

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وكشفت صحيفة ’’توتو سبورت’’، أن ميلان يستهدف ضم مهاجم اولمبيك ليون، الهولندي ممفيس ​ديباي​ خلال الفترة القادمة في حالة فشل النادي في مساعيه لضم الصربي لوكا ​يوفيتش​ من ريال مدريد.

ويُعد إسم ديباي من الأسماء المتاحة أمام الروسونيري لتدعيم الهجوم، حيث شارك الهولندي الدولي في 13 مع ليون هذا الموسم، وسجل 9 أهداف وصنع هدفين أخرين. لزملائه

ومن جهة اخرى، تضع الإدارة الايطالية عينها على مهاجم نابولي، البلجيكي درايس ميرتينز لتعويض الرحيل المتوقع للسلطان، مع اقتراب نهاية عقد البلجيكي مع البارتونيني.