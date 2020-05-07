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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميلان يحدد بديل صفقة يوفيتش والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 مايو 2020
يسعى نادي ميلان الايطالي لتدعيم الخط الامامي للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة مع اقتراب رحيل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في الصيف المقبل.
وكشفت صحيفة ’’توتو سبورت’’، أن ميلان يستهدف ضم مهاجم اولمبيك ليون، الهولندي ممفيس ديباي خلال الفترة القادمة في حالة فشل النادي في مساعيه لضم الصربي لوكا يوفيتش من ريال مدريد.
ويُعد إسم ديباي من الأسماء المتاحة أمام الروسونيري لتدعيم الهجوم، حيث شارك الهولندي الدولي في 13 مع ليون هذا الموسم، وسجل 9 أهداف وصنع هدفين أخرين. لزملائه
ومن جهة اخرى، تضع الإدارة الايطالية عينها على مهاجم نابولي، البلجيكي درايس ميرتينز لتعويض الرحيل المتوقع للسلطان، مع اقتراب نهاية عقد البلجيكي مع البارتونيني.
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