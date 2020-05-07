شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باريس سان جيرمان يعايد مينيز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 مايو 2020 نشر نادي ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر، عايد فيها نجمه السابق ​جيريمي مينيز​، الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ33.

ولعب مينيز في صفوف النادي الباريسي من عام 2011 حتّى عام 2014 قادما من روما الايطالي، مشاركًا في 79 مباراة ومسجلا 14 هدفا. Advertisements

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