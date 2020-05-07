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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باريس سان جيرمان يعايد مينيز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 مايو 2020
نشر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر، عايد فيها نجمه السابق جيريمي مينيز، الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ33.
ولعب مينيز في صفوف النادي الباريسي من عام 2011 حتّى عام 2014 قادما من روما الايطالي، مشاركًا في 79 مباراة ومسجلا 14 هدفا.
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