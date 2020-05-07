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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اولاس: عودة الدوري الالماني تطيح بكل تفسيرات انهاء الدوري الفرنسي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 مايو 2020
اكد رئيس نادي ليون الفرنسي جان ميشيل أولاس ان استئناف دوري الدرجة الأولى في المانيا لكرة القدم يعطي أملا بأن فرنسا لا يزال بوسعها استكمال الموسم المتوقف.
وقال أولاس: "علمت بأن التدريبات استؤنفت في حوالي 10 دول أوروبية إذا طبقنا نظامنا كان من المحتمل أن نتمكن من استكمال الموسم".
وأردف: "نحن في مسار خاطئ لكن الوقت ليس متأخرا للتفكير في شيء محكم".
وأضاف أولاس: "خطوة المانيا مهمة للغاية بالنسبة لكل الناس الذين كان مبررهم في التوقف هو أن كل بطولات الدوري الأخرى توقفت".
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