اولاس: عودة الدوري الالماني تطيح بكل تفسيرات انهاء الدوري الفرنسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 مايو 2020

اكد رئيس نادي ليون الفرنسي جان ميشيل أولاس ان استئناف دوري الدرجة الأولى في المانيا لكرة القدم يعطي أملا بأن فرنسا لا يزال بوسعها استكمال الموسم المتوقف.

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وقال أولاس: "علمت بأن التدريبات استؤنفت في حوالي 10 دول أوروبية إذا طبقنا نظامنا كان من المحتمل أن نتمكن من استكمال الموسم".

وأردف: "نحن في مسار خاطئ لكن الوقت ليس متأخرا للتفكير في شيء محكم".

وأضاف أولاس: "خطوة المانيا مهمة للغاية بالنسبة لكل الناس الذين كان مبررهم في التوقف هو أن كل بطولات الدوري الأخرى توقفت".