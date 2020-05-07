شكرا لقرائتكم أسامة عرابى يتحدث عن طقوسه فى شهر رمضان وقصة الإفطار الساعة 11 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أسامة عرابى نجم الاهلى الاسبق ذكرياته مع شهر رمضان الكريم عبر أذاعة أون سبورت وقال عرابى : "لعبت مباراة مع الاهلى أمام الاتحاد الليبى فى دوري الابطال الافريقى قبل كأس العالم 90 وفوزنا بالقاهرة بخماسية دون رد ثم فوزنا فى ليبيا بثلاثية ومكثنا هناك 10 أيام كاملة كنا نتسحر ونفطر سوياً مع زملائى ضياء السيد ومحمود صالح وعلاء ميهوب".

وأضاف عرابى : "لعبت مع الاهلى فى وجود الجوهرى مديراً فنياً مباراة أمام الاسماعيلى وفزنا بثلاثية وحسمنا الدوري مبكراً موسم 85-86 خلال شهر رمضان ".

وعن أكلاته المفضلة فى شهر رمضان يقول نجم الاهلى : " مبفطرش كويس من عادتى إنما بأكل وجبة رئيسية الساعة 11 ليلا بين الفطار والسحور وأفضل الفول والجبن والزبادى على مائدة السحور ".

وعن رمضان فى ظل قرار الحظر قال عرابى: " بستغل الوقت فى الصلاة وقراءة القران وقراءة الكتب الدينية والتاريخية والروايات ، بجانب عزومات الأهل والاصدقاء"

وعن أمنياته فى شهر رمضان قال نجم الاهلى : " بدعى ربنا يزيح الغمة ويبعد عن المصريين وباء كورونا حتى تعود الصلوات فى المساجد ويعود المسلمين للكعبة ".

من ناحية أخرى ، أكد أسامة عرابي نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق ان الهولندي مارتن يول المدير الفني الأسبق للأهلي هو أقوى مدرب تولي تدريب الأحمر في تاريخه.

Advertisements

وقال عرابي في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة علي قناة أون تايم سبورت 2 : مارتن يول تولي تدريب فرق في الدوري الإنجليزي 10 سنوات ويمتلك سيرة ذاتية قوية ولكنه تعرض لضغوط في مصر بسبب خسارة بطولة أفريقيا.

وأضاف عرابي أن مارتن يول أخبره أنه لا يعمل في مصر من أجل الفلوس لانه يمتلك أموالا لو اشعل فيها النار لن تنتهى.

وعن تنظيم الأهلي مباريات اعتزال قال عرابي إن هناك معايير للاعبين الذين تنظم لهم مباريات اعتزال في الأهلى منها على سبيل المثال أن يكون خدم على الأقل 10 سنوات.

ويرى أسامة عرابي أن إدارة القلعة الحمراء ليس بيدها أكثر من مما قدمته في مجال التعاقد مع نجوم الفريق، مشيراً إلى أن الأمر كله يرجع إلى قانون العرض والطلب.

أضاف عرابي في تصريحات خاصة: الأهلي لديه سقف لا يمكن أن يتخطاه في مجال التعاقد مع اللاعبين، ولا يمكن رفع قيمة العقود أكثر منه، ولا يمكن ارجاع السبب إلى تأخر المفاوضات.

أضاف عرابي: الأمر كله يرجع إلى قانون العرض والطلب، والنادي لا يمكنه التجديد للاعب إلا عندما يرى أنه بحاجة إلى استمراره على مدار الموسم، وارتفاع سوق اللاعبين خلال الفترة الحالية بات أمراً مزعجاً.

استطرد نجم الأهلي السابق: الأندية مستقبلاً لن تجد وسيلة لإرضاء نجومها في ظل هذه الأسعار، " وهتشحت عشان تجدد للاعبيها".