شكرا لقرائتكم "استادات القابضة" تعلن استثمار مليار جنيه فى سلسلة أندية City Club ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت شركة "استادات القابضة" أنها ستستثمر مليار جنيه مصري في مشروع إنشاء سلسلة أندية City Club والتي ستقام في 15مدينة بعدد من محافظات الجمهورية في إطار توجه الشركة نحو الاهتمام بمدن الأقاليم وتنميتها رياضيا.

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أوضحت الشركة أن مشروع إنشاء سلسلة الأندية الخمسة عشر سيكلف استثمارات ضخمة تصل قيمتها إلى مليار جنيه مصري ما يمثل إضافة هائلة للاقتصاد وكذلك تطوير وزيادة البنية التحتية للمنشآت الرياضية في مصر وجعل مدن الأقاليم قادرة على تنظيم واستضافة أهم وأكبر الأحداث الرياضية.

أضافت الشركة بأن العائد الاقتصادي ليس هو الوحيد من وراء المشروع وإنما هناك إضافة أخرى هائلة تتمثل في أنه سيعود بالفائدة على 5000 شخص سيستفيدون بصورة مباشرة من العمل في المشروعات الخمسة عشر بمختلف المحافظات وهو ما سيفتح أبواب الرزق لآلاف العائلات والأسر، علاوة على 5000 آلاف فرصة عمل أخرى بطريقة غير مباشرة.