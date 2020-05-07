شكرا لقرائتكم صبرى المنياوى يتوقع إلغاء الدورى هذا الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توقع صبرى المنياوى مدير الكرة بالنادى الاسماعيلى الغاء مسابقة الدوري العام هذا الموسم ، وقال المنياوى فى مداخلة هاتفية لبرنامج "وان تو" مع سيف زاهر عبر أذاعة أون سبورت : "أتوقع ألغاء بطولة الدوري العام هذا الموسم وكنت أتمنى أن تسارع اللجنة الخماسية بإتحاد الكرة الاستعداد للموسم الجديد حتى نبدأ الدوري فى بداية أغسطس المقبل ونمنح الاندية المصرية المشاركة فى البطولات العربية والافريقية فرصة أكبر للاستعداد لهذه المنافسات".

وتابع مدير الكرة بالاسماعيلى : "من المستحيل عودة اللاعبين لإستئناف الدوري فى يوليو المقبل بعد حصولهم على راحة تامة شهرين فنحن فى احتياج لفترة اعداد تقارب الشهرين ايضاً لإعدادهم بدنياً وفنياً وليس من شهر لستة أسابيع كما قال البعض ، لان عضلات اللاعب المصرى تختلف عن اللاعب الاجنبى ، مضيفاً : " اللاعب المصرى فى بطن امه يختلف عن الاجنبى ، نلاحظ الام الحامل كيف تتغذى وتنشأ طفلها بعد ولادته سنلاحظ اختلاف تام عن مايحدث فى مصر".

ويضيف صبرى المنياوى : "الدولة هى الفيصل فى قرار حسم مصير الدولة ، لا أطيق الجلوس فى البيت وبحب شغلى جدا بس ازاى هنلعب كورة فى الحظر، وسبق وحصلنا على فترة الراحة الطويلة دى حينما لغى الجوهرى الدوري وحينما تم الغاء بطولة كأس مصر بدون سبب عندما كنت لاعباً فى الزمالك "

وعن الفارق بين بداية موسم جديد واستكمال الموسم قال مدير الكرة بالاسماعيلى : " نرفض فكرة لحم المواسم وازاى كان الاهلى فعلها من قبل فذلك لان الفريق الاحمر يمتلك 35 لاعباً "

اللى عنده حديقة يتمرن مفيش تدريبات انا متوقع الغاء الدوري كان نفسى اللجنة تخطط للسنة الجاية نبدأ في أغسطس ونمنح الأندية فرصة للاتسعداد العربى والافريقى

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وقرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، تخفيض راتب الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنسبة 40% بسبب أزمة كورونا. وكشف مصدر لـ "اليوم السابع" أن قرار الإسماعيلى يشمل تخفيض رواتب الجهاز المعاون لجوميز بالإضافة للجهاز الإدارى والطبى.

تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدراويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16.

ويستغل الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى للإسماعيلى، فترة توقف الدورى الحالية فى دراسة الصفقات التى يحتاجها الدراويش فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لعرضها على لجنة التعاقدات بالنادى فور وضوح الرؤية للموسم الحالى للدورى سواء بعودته أو الغاؤه.

وحدد الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى ثلاثة ممنوعات للاعبين خلال فترة الحجر المنزلى، حيث أرسل المدرب الفرنسى رسالة للاعبيها عبر جروب الدراويش على تطبيق التواصل الاجتماعى حذرهم خلالها من زيادة الوزن، وتجاهل تنفيذ البرامج البدنية التى حددها لهم فى وقت سابق، وكذلك ضرورة عدم اغلاق الهواتف المحمولة لسرعة التواصل فيما بينهم .

ويحتل الإسماعيلى المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً كما ودع الإسماعيلى بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16.

وينتظر الدراويش موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال"البطولة العربية"والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.