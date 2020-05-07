الامارات | عدنان درجال.. أول لاعب عراقي يصبح وزيرا للرياضة

شكرا لقرائتكم خبر عن عدنان درجال.. أول لاعب عراقي يصبح وزيرا للرياضة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منح المجلس الوطني العراقي الثقة للاعب والمدرب الدولي السابق لمنتخب "أسود الرافدين"، عدنان درجال لتسلم منصب وزير الشباب والرياضة في الحكومة العراقية الجديدة، برئاسة مصطفى الكاظمي، حيث أدى درجال اليمين الدستورية في ساعة مبكرة صباح اليوم.

وتفوق عدنان درجال على لاعبين دوليين سابقين كانوا مرشحين أيضا، ومنهم شرار حيدر، وأحمد راضي وباسل كوركيس، وأيوب أوديشو، قبل أن يتم التصويت له.

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وجاء الإعلان عن تولي درجال من خلال بيان صحافي اليوم، حيث يعتبر درجال من أبرز لاعبي منتخب العراق لكرة القدم، وقاده إلى التأهل إلى نهائيات دورة الالعاب الاولمبية في لوس انجلوس 1984، وكأس العالم في المكسيك 1986.

ونجح درجال في وقت سابق من العام الحالي على إجبار مجلس إدارة اتحاد الكرة العراقي على تقديمه لاستقالة جماعية، بعد كشفه لملف تزوير الانتخابات، ما قاد ذلك إلى تدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في هذا الشأن، ليشكل لاحقا اللجنة المؤقتة المسؤولة عن إدارة شؤون اتحاد الكرة الحالي.

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